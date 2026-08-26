Informations pratiques

Rouet

Charmante nuit Duo Nysiak

Église Sainte Étienne de Gabriac Rouet Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Airs de cour baroques en Occitanie

Le Duo Nysiak explore les airs de cour du XVIIe siècle et leurs liens avec la langue occitane, mêlant grands compositeurs baroques, poésie de Pèire Godolin et chant traditionnel. La mezzo-soprano Ariane Le Fournis et le luthiste et théorbiste Pierre-Baptiste Brioude font ainsi dialoguer répertoires anciens, musiques traditionnelles et chanson. .

Église Sainte Étienne de Gabriac Rouet 34380 Hérault Occitanie +33 9 65 26 27 93 lesmusesendialogue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spanish music for vihuela in the 16th century

L’événement Charmante nuit Duo Nysiak Rouet a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup