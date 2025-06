Charmes en musique – Charmes 21 juin 2025 19:00

Aisne

Charmes en musique 9 Rue Aristide Briand Charmes Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Rendez vous le 21 juin 2025 au foyer rural de charmes pour un concert gratuit du duo Jérome et Marion et ses musiciens.

L’ouverture des portes se fera à 19h. Le concert commencera à 20h30 et se finira à 22h30.

Une buvette et une restauration seront présent sur place.

Rendez vous ensuite à 23h à Stade Louis Carpentier pour assister à feu d’artifice. .

9 Rue Aristide Briand

Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 23 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Charmes en musique Charmes a été mis à jour le 2025-06-11 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard