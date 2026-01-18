Charnel-Show spécial Saint Valentin-déjeuner spectacle (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde
Charnel-Show spécial Saint Valentin-déjeuner spectacle (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde samedi 14 février 2026.
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-14
Pour un déjeuner inoubliable à deux, venez célébrer l’amour dans une ambiance élégante, glamour et résolument sensuelle.
À l’occasion de la Saint-Valentin, laissez-vous emporter par notre nouvelle formule Romance, pensée comme une véritable parenthèse hors du temps.
Entre spectacle envoûtant, cocktail de Saint-Valentin et cuisine raffinée, tout est réuni pour faire battre les cœurs et éveiller les sens.
A partir de 89.70€
Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office de Tourisme de Brive-la-Gaillarde .
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
