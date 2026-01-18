Charnel-Show spécial Saint Valentin-diner spectacle (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

Charnel-Show spécial Saint Valentin-diner spectacle (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour une soirée inoubliable à deux, venez célébrer l’amour dans une ambiance élégante, glamour et résolument sensuelle.

À l’occasion de la Saint-Valentin, laissez-vous emporter par notre nouvelle formule Romance, pensée comme une véritable parenthèse hors du temps.

Entre spectacle envoûtant, cocktail de Saint-Valentin et cuisine raffinée, tout est réuni pour faire battre les cœurs et éveiller les sens.

A partir de 89.70€

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office de Tourisme de Brive-la-Gaillarde .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Charnel-Show spécial Saint Valentin-diner spectacle (Le Cabaret Gaillard)

