CHARPENTIER : LES ARTS FLORISSANTS – OPERA ROYAL Versailles

CHARPENTIER : LES ARTS FLORISSANTS Début : 2025-11-09 à 15:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : CHARPENTIER : LES ARTS FLORISSANTSPour clore la saison anniversaire de ses 80 ans, William Christie a fait le choix d’un symbole : partager avec le public le court opéra de Marc-Antoine Charpentier qui a donné son nom à l’ensemble… Les Arts florissants. Présenté dans un format double avec une autre pièce lyrique du même compositeur, La Descente d’Orphée aux Enfers, ce nouveau spectacle offrira aussi l’occasion de découvrir les dix nouveaux lauréats du Jardin des Voix, l’académie internationale pour jeunes chanteurs des Arts Florissants. Un final en apothéose ! Les Arts florissants et La Descente d’Orphée aux Enfers de Charpentier participent du « récit des origines » des Arts Florissants, qui les ont interprétées dès leurs premiers concerts. Véritables joyaux de la musique de théâtre, ces opéras de poche ont été – et restent encore – des terrains d’expérimentation d’une richesse remarquable. On y retrouve tous les ingrédients de l’art vocal baroque : des chœurs dans le style de l’école romaine, des solos au style déclamatoire des plus éloquents, des airs façon airs de cour… ainsi que des échos des comédies et tragédies de Lully, avec des ouvertures typiques et des pièces instrumentales vives et colorées. Ces deux chefs-d’œuvre consacrent le génie dramatique de Charpentier, dont l’impact sur le public jusqu’à aujourd’hui reste la preuve vivante. Pour leur prêter vie et corps, cette nouvelle production mettra à profit toute l’énergie et le talent des dix nouveaux lauréats de l’académie du Jardin des Voix. Ces jeunes chanteurs, sélectionnés dans le monde entier par William Christie et Paul Agnew, se produiront ensemble pour la première fois avec les musiciens des Arts Florissants. Ils s’immergeront dans le répertoire de cœur de l’ensemble : la musique française du Grand Siècle. Une célébration des arts, à laquelle les metteurs en scène Marie Lambert-Le Bilhan et Stéphane Facco, associés au chorégraphe Martin Chaix et à ses danseurs, participeront pour en révéler toute la saveur et l’émotion !

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78