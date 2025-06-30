CHARPENTIER : LES VICTOIRES DE LOUIS XIV – CHAPELLE ROYALE Versailles

CHARPENTIER : LES VICTOIRES DE LOUIS XIV Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : CHARPENTIER : LES VICTOIRES DE LOUIS XIVPassionné de la musique de Charpentier, auquel il a consacré une dizaine de disques avec Le Concert Spirituel depuis bientôt quarante ans, Hervé Niquet, après l’immense succès rencontré par Médée (Diapason d’or 2024) a décidé de faire revivre cette fois ses œuvres sacrées. Pas moins de huit solistes, deux chœurs et deux orchestres sont requis pour ce corpus de pièces qui figurent parmi les œuvres les plus gigantesques des XVIIe et XVIIIe siècles français. Le gigantisme de la polyphonie met en valeur le génie du compositeur pour l’éclat, la magnificence, mais aussi la tendresse, la sensualité et la « suavité » propres au compositeur français ayant étudié à Rome. Coproduction Le Concert Spirituel, Centre de musique baroque de Versailles et Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles.Partitions éditées par le Centre de musique baroque de Versailles.

CHAPELLE ROYALE PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78