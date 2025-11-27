CHARPIE LUTIN DE TRAVERS Nantes

Charpie balance des sons bruts et rêches s'encastrant dans des textes crus et sans compromis. Des boucles et des mots sortis d'une cave un mercredi de séchage de cours ou d'un retour de soirée aux environs de 13h12. Une révolution en dansant comme disait Goldman (Emma, pas JJ).

LUTIN DE TRAVERS Nantes 44000