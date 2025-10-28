Charrette aux merveilles Pauline Guillerm Nos paysages Rue Duquesne Carantec

Charrette aux merveilles Pauline Guillerm Nos paysages Rue Duquesne Carantec mardi 28 octobre 2025.

Rue Duquesne Cinéma étoile Carantec Finistère

Début : 2025-10-28 18:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Depuis un an, le festival accueille Paulien Guillerm en résidence artistique avec le soutien de Morlaix Communauté. Elle nous présentera une lecture théâtralisée et poétique de son travail auprès des habitants du Pays de Morlaix sur la thématique de Nos paysages . Elle a pu arpenter l’ensemble du territoire, aller de découvertes en découvertes et interroger ce qui nous lie aux paysages.

Un temps d’échange avec l’autrice sera proposé à la fin de la lecture. .

Rue Duquesne Cinéma étoile Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

