Chartres, 1000 ans d’éclat visite immersive Chartres

5 Rue du Cardinal Pie Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-04-26

fin : 2025-12-30

Un voyage immersif au cœur de l’Histoire. Entre personnages emblématiques et œuvres majeures, Chartres et sa cathédrale se racontent sur les murs et les voûtes du Cellier de Loëns.

Reconstitutions, effets spéciaux, projections à 360° et son spatialisé subliment l’extraordinaire architecture du 12ème siècle et plongent le spectateur au cœur de 1000 ans d’histoire chartraine depuis l’époque de l’évêque Fulbert jusqu’à nos jours. Accompagné par le célèbre animateur Stéphane Bern, le virtuel et le réel se mêlent pour devenir des passeurs de lumière et d’émotion. Une expérience immersive au cœur de l’histoire de Chartres ! A découvrir… Durée 40mn. .

English :

An immersive journey through history. Between emblematic figures and major works, Chartres and its cathedral are told through the walls and vaults of the Cellier de Loëns.

German :

Eine immersive Reise ins Herz der Geschichte. Chartres und seine Kathedrale werden auf den Mauern und Gewölben des Cellier de Loëns zwischen emblematischen Persönlichkeiten und bedeutenden Werken erzählt.

Italiano :

Un viaggio immersivo nel cuore della Storia. Tra figure emblematiche e grandi opere, Chartres e la sua cattedrale sono raccontate attraverso le pareti e le volte del Cellier de Loëns.

Espanol :

Un viaje inmersivo al corazón de la Historia. Entre figuras emblemáticas y grandes obras, Chartres y su catedral se cuentan a través de los muros y bóvedas del Cellier de Loëns.

