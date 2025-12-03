Chartres, 20 siècles déjà ! Lèves

Chartres, 20 siècles déjà !

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 14 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03 22:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Entre théâtre, chant et légende, cette fresque musicale inédite embrasse deux millénaires d’histoire avec panache. Ce spectacle vous invite à une promenade sensible et joyeuse dans les ruelles du temps.

Tout commence avec Diane, déesse romaine, qui transforme une fée en rivière Autura, devenue l’Eure. Dès lors, Chartres s’éveille et l’Histoire se déploie. Rollon le Viking, Henri IV, Jean Moulin, Fulbert ou encore Gabrielle d’Estrées surgissent, chantent, rient, aiment, se battent, portés par 14 artistes et 14 chansons originales qui réinventent le passé en notes vibrantes. Un spectacle pour petits et grands, enraciné dans la terre beauceronne mais tourné vers l’universel. Conçu par Patrick Gabriel Doussot et Antoine Delaunay, Chartres, 20 siècles déjà ! n’est pas qu’un voyage historique c’est un élan, une célébration, une promesse que notre patrimoine peut encore faire battre les cœurs.

Prêts à remonter le temps ? 14 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire douxsautdelange.prod@gmail.com

English :

A blend of theater, song and legend, this original musical fresco embraces two millennia of history with panache. This show invites you to take a sensitive and joyful stroll through the alleys of time.

German :

Zwischen Theater, Gesang und Legende umspannt dieses neuartige musikalische Fresko zwei Jahrtausende Geschichte mit Schwung. Diese Aufführung lädt Sie zu einem sensiblen und fröhlichen Spaziergang durch die Gassen der Zeit ein.

Italiano :

Un mix di teatro, canto e leggenda, questo originale affresco musicale abbraccia con brio due millenni di storia. Questo spettacolo vi invita a fare una passeggiata sensibile e gioiosa nei vicoli del tempo.

Espanol :

Mezcla de teatro, canciones y leyendas, este original fresco musical abarca con garbo dos milenios de historia. Este espectáculo le invita a dar un paseo sensible y alegre por las callejuelas del tiempo.

