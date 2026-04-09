[Chartres-de-Bretagne] Réunion publique (présentation programmation) festival « J’agis pour ma planète » 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne
[Chartres-de-Bretagne] Réunion publique (présentation programmation) festival « J’agis pour ma planète » 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne mardi 28 avril 2026.
[Chartres-de-Bretagne] Réunion publique (présentation programmation) festival « J’agis pour ma planète » 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Mardi 28 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
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Le mardi 28 avril, à partir de 18h30
Au Pôle Sud, 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne
Gratuit
Réunion publique de présentation de la programmation du festival écocitoyen J’agis pour ma planète (programmation coconstruite avec des habitant·es) et de mobilisation pour le temps fort du festival (du 29 mai au 06 juin). Réunion ouverte à toute personne intéressée par le festival, impliquée dans la préparation du festival, curieuse de connaître la programmation ou encore souhaitant se mobiliser en tant que bénévole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-28T21:00:00.000+02:00
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1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne 1 La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine
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