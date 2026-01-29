Chartres en lumières 2026 L’éclat du patrimoine

Chartres Eure-et-Loir

Chartres en lumières rallumera ses monumentales illuminations dès le 11 avril 2026 !

Découvrez la cathédrale, les bords de l’Eure, le musée, le théâtre et bien d’autres hauts lieux patrimoniaux baignés de lumière dès la nuit tombée. Ils vous conteront des histoires ou vous entraîneront dans des univers merveilleux. Chartres en lumières est un événement entièrement gratuit, organisé par la Ville de Chartres. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 47 84 communication@agglo-ville.chartres.fr

English :

Chartres en lumières will reignite its monumental illuminations on April 11, 2026!

