Chartres en lumières fête Noël

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2026-01-04 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Préparez-vous à vivre la magie des fêtes avec Chartres en lumières ! Du 29 novembre au 4 janvier, partez dans un voyage féérique au cœur de Chartres. Les monuments emblématiques de Chartres seront illuminés par des scénographies poétiques et festives, racontant chacune une histoire de Noël.

Laissez-vous émerveiller par la rivière des lutins sur les ponts et lavoirs de la basse-ville, assistez à un banquet à l’hôtel Montescot ou partez pour un voyage en Laponie au musée des Beaux-Arts. Et bien sûr, l’esprit de Noël illuminera également la cathédrale de Chartres. Le coup d’envoi sera donné le samedi 29 novembre à 18h. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Get ready to experience the magic of the festive season with Chartres en lumières! From November 29 to January 4, take a magical journey through the heart of Chartres. The emblematic monuments of Chartres will be illuminated by poetic and festive scenographies, each telling a Christmas story.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, den Zauber der Festtage mit Chartres en lumières zu erleben! Vom 29. November bis zum 4. Januar können Sie sich auf eine märchenhafte Reise durch das Herz von Chartres begeben. Die symbolträchtigen Bauwerke von Chartres werden von poetischen und festlichen Szenografien

Italiano :

Preparatevi a vivere la magia delle feste con Chartres en lumières! Dal 29 novembre al 4 gennaio, fate un viaggio magico nel cuore di Chartres. I monumenti simbolo di Chartres saranno illuminati da allestimenti poetici e festosi, ognuno dei quali racconterà una storia natalizia diversa.

Espanol :

Prepárese para vivir la magia de las fiestas con Chartres en lumières Del 29 de noviembre al 4 de enero, emprenda un viaje mágico por el corazón de Chartres. Los monumentos emblemáticos de Chartres se iluminarán con espectáculos poéticos y festivos, cada uno de los cuales contará una historia navide

