CHARTRES, MILLE ANS D’ÉCLAT – CELLIER DE LOËNS Chartres vendredi 19 septembre 2025.

CELLIER DE LOËNS -CHARTRES, MILLE ANS D’ÉCLAT Du 26 avril au 28 septembre 2025.Billet daté, valable sur la séance sélectionnée.Voyage immersif au cœur de l’Histoire : Entre personnages emblématiques et œuvres majeures, Chartres et sa cathédrale se racontent sur les murs et les voûtes du Cellier de Loëns.Reconstitutions, effets spéciaux, projections à 360° et son spatialisé subliment l’extraordinaire architecture du 12ème siècle et plongent le spectateur au cœur de 1000 ans d’histoire chartraine depuis l’époque de l’évêque Fulbert jusqu’à nos jours.Grâce aux dernières techniques de création immersive, le virtuel et le réel se mêlent pour devenir des passeurs de lumière et d’émotion.Les mots du célèbre animateur TV Stéphane Bern magnifient le récit et sont les garants de la transmission et du savoir.NB : La salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

CELLIER DE LOËNS 5 RUE DU CARDINAL PIE 28000 Chartres 28