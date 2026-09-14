Informations pratiques

Chartres

Chartres sur le vif : images d’une vie collective – Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-09-18

À travers les photographies des collections patrimoniales municipales, découvrez Chartres et ses grands rassemblements d’hier.

Cette exposition présente une sélection de tirages agrandis issus de photographies sur papier et de plaques de verre. Commémorations, comices agricoles, expositions, visites officielles ou défilés : autant d’images qui témoignent de la vie collective et des événements qui ont marqué Chartres au fil du temps. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%C0 Through photographs from the city’s heritage collections, discover Chartres and its major gatherings of the past.

L’événement Chartres sur le vif : images d’une vie collective – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES