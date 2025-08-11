ChartrEstivales Nina et le carambouilleur, Sans voies, Boom Ditty, Soirée musicale à la cathédrale, Square One et Abba for ever Chartres

Chartres Eure-et-Loir

ChartrEstivales revient du 4 juillet au 23 août avec 41 concerts gratuits. Chaque soir à 21h (sauf les dimanches), vous retrouverez de nouvelles animations dans le centre-ville de Chartres.

Fidèle à sa ligne éclectique, l’association ChartrEstivales vous a concocté un programme varié et d’une grande qualité. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

ChartrEstivales returns from July 4 to August 23 with 41 free concerts. Every evening at 9pm (except Sundays), you’ll find new entertainment in downtown Chartres.

German :

ChartrEstivales kehrt vom 4. Juli bis zum 23. August mit 41 kostenlosen Konzerten zurück. Jeden Abend um 21 Uhr (außer sonntags) finden Sie neue Veranstaltungen in der Innenstadt von Chartres.

Italiano :

ChartrEstivales torna dal 4 luglio al 23 agosto con 41 concerti gratuiti. Tutte le sere alle 21.00 (tranne la domenica), troverete nuovi intrattenimenti nel centro di Chartres.

Espanol :

ChartrEstivales vuelve del 4 de julio al 23 de agosto con 41 conciertos gratuitos. Todas las noches a las 21:00 (excepto los domingos), encontrará nuevos espectáculos en el centro de Chartres.

