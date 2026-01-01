Chartreuse et la publicité une histoire d’image Caves de la Chartreuse Voiron
Chartreuse et la publicité une histoire d’image
Caves de la Chartreuse 10 boulevard Edgar Kofler Voiron Isère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-01-24 09:50:00
fin : 2026-02-15 12:00:00
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22
Venez vivre une visite guidée autour de la publicité Chartreuse.
Caves de la Chartreuse 10 boulevard Edgar Kofler Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 05 90 34 visites@chartreuse.fr
Come and enjoy a guided tour of the Chartreuse publicity.
L'événement Chartreuse et la publicité une histoire d'image Voiron a été mis à jour le 2026-01-19