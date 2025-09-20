Chartreuse Paris Vauvert Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Chartreuse Paris Vauvert 128 boulevard Saint Germain 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France +33 0(1) 47 34 22 41 https://www.chartreuse.fr/ateliers-visites-paris-vauvert/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chartreuse.fr/ateliers-visites-paris-vauvert/ »}] Ce lieu pluriel met en avant le patrimoine et l’histoire de la Chartreuse avec Paris.

On y découvre des archives de la chartreuse et du monastère de Vauvert. Dans la continuité, les espaces muséographiques consacrés à l’herboristerie et aux liqueurs, prolongent l’expérience au cœur de l’univers de Chartreuse®.

Nous proposons des visites guidées autour de la Chartreuse de Paris et des origine de l’Elixir végétal, ainsi que des ateliers cocktail, dégustation et d’herboristerie. Arrêt du métro Odéon, ligne 4 et 10

©Pascal Flamant