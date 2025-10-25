Chasse à la Baleine Blanche SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-25 09:00:00

2025-10-25

Êtes-vous prêt à partir sur les traces de Moby Dick dans une chasse au trésor sportive, pédagogique et ludique en équipe??

Votre équipage de baleiniers devra relever de nombreux défis courses, tyrolienne et bien d’autres surprises vous attendent le samedi 25 octobre.

Oserez-vous tenter l’expérience??

Nombreux lots à gagner, prix spécial au meilleur déguisement.

Repas inclus dans le tarif

Dur de constituer une équipe? Aucun problème, on se chargera de vous recruter si vous vous inscrivez seul!

La Chasse à la Baleine Blanche est un raid multisport non compétitif du type chasse au trésor, qui se déroule dans la vallée de Gripp le samedi 25 octobre à partir de 9 heures, organisé par l’association La baleine de Campan .

Des équipes de 4 participants, vont, le temps d’une journée, partir à la découverte des alentours de l’Adour de Gripp dans une course d’orientation, ponctuée de surprises à découvrir. La matinée sera faite d’activités dans lesquelles chaque équipe va pouvoir choisir de participer à des jeux sportifs, d’adresse et/ou de réflexion afin de marquer des points bonus.

Après une pasta party, les équipes partiront à la recherche des cétacés cachés le long de l’Adour.

Inscription de 12 à 99 ans, certificat médical obligatoire. 96 participants au maximum.

Parcours Matinée sur le site de la Baleine Blanche

Après midi le long de l’Adour de Gripp. Des balises seront cachées le long du parcours passage à la fontaine de Bagnet, au lac d’artigues, à la cascade du Garret. Activité tyrolienne au Vertige de l’Adour. (8 à 12 km, D+ 400m).

Jeux sportifs biathlon, escalade/tyrolienne, lancers, parcours du combattant, course d’orientation à énigmes, jeux de guinguette.

Déroulé

9h / Accueil des participants sur le site de la Baleine Blanche.

9h30 / Début des épreuves.

12h30 14h / Pasta party (inclus dans le tarif).

14h 17h / Reprise des épreuves.

17h 17h30 / Pause.

18h / Épreuve finale et remise des lots.

19h30 / Soirée des Baleiniers.

Objectifs

-Mettre en valeur et promouvoir la découverte de la vallée de Gripp.

-S’amuser et se dépenser à travers l’activité physique.

-Sensibiliser et informer sur les cétacés et l’activité baleinière.

-Respect de l’environnement.

-Découverte et expérimentation d’activité physique de montagne.

Voir le règlement de course pour les détails.

Le tarif de 35€ comprend l’inscription au Raid, la participation et l’encadrement des activités, le ravitaillement et la pasta party du midi.

Le tarif de base ne comprend pas la soirée des baleiniers ni la nuit en dortoir, qui sont des options.

Vous pouvez vous inscrire en solo, en duo, en trio, nous nous chargerons de constituer les équipages.

Le déguisement est optionnel mais vivement recommandé.

Pour toutes informations, Cédric par téléphone ou mail. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 39 69 28 cedfrouin@hotmail.com

English :

Are you ready to follow in the footsteps of Moby Dick on a team treasure hunt that’s sporty, educational and fun?

Your crew of whalers will face many challenges: races, zip-lines and many other surprises await you on Saturday, October 25.

Dare you try it?

Lots of prizes to be won, and a special prize for the best disguise.

Meals included in the price

Having trouble putting together a team? No problem, we’ll take care of recruiting you if you sign up on your own!

White Whale Hunt

The « Chasse à la Baleine Blanche » is a non-competitive multi-sport treasure hunt in the Gripp valley on Saturday, October 25, starting at 9 a.m., organized by the association « La baleine de Campan ».

Teams of 4 participants will spend the day discovering the area around the Adour de Gripp river in an orienteering race, punctuated by a series of surprises. The morning will be filled with activities in which each team can choose to take part in sports games, games of skill and/or brainteasers to score bonus points.

After a pasta party, teams will set off in search of cetaceans hidden along the Adour.

Date: Saturday, October 25

Registration: ages 12 to 99, medical certificate required. maximum 96 participants.

Route: Morning on the Baleine Blanche site

Afternoon along the Adour de Gripp. Beacons will be hidden along the way: passage to the Bagnet fountain, the Artigues lake, the Garret waterfall. Tyrolean traverse at Vertige de l?Adour. (8 to 12 km, D+ 400m).

Sports games: biathlon, climbing/tyrolean traverse, throws, obstacle course, orienteering with riddles, guinguette games.

German :

Sind Sie bereit, sich auf die Spuren von Moby Dick zu begeben und mit Ihrem Team eine sportliche, pädagogische und spielerische Schatzsuche zu unternehmen?

Ihre Walfänger-Crew muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen: Wettrennen, Seilrutschen und viele andere Überraschungen erwarten Sie am Samstag, den 25. Oktober.

Trauen Sie sich, das Experiment zu wagen?

Es gibt viele Preise zu gewinnen und einen Sonderpreis für das beste Kostüm.

Mahlzeiten im Preis inbegriffen

Ist es schwierig, ein Team zusammenzustellen? Kein Problem, wir kümmern uns darum, Sie zu rekrutieren, wenn Sie sich alleine anmelden!

Jagd auf den Weißen Wal

Die « Chasse à la Baleine Blanche » ist ein nicht-kompetitiver Multisport-Raid im Stil einer Schatzsuche, der am Samstag, den 25. Oktober ab 9 Uhr im Gripp-Tal stattfindet und von der Organisation « La baleine de Campan » organisiert wird.

Teams von vier Teilnehmern werden einen Tag lang die Umgebung des Flusses Adour de Gripp in einem Orientierungslauf erkunden, bei dem es viele Überraschungen zu entdecken gibt. Der Vormittag besteht aus Aktivitäten, bei denen jedes Team an Sport-, Geschicklichkeits- oder Denkspielen teilnehmen kann, um Bonuspunkte zu sammeln.

Nach einer Pasta-Party begeben sich die Teams auf die Suche nach den Walen, die sich entlang des Adour verstecken.

Datum: Samstag, 25. Oktober

Anmeldung: von 12 bis 99 Jahren, ärztliches Attest erforderlich. maximal 96 Teilnehmer.

Strecke: Vormittags auf dem Gelände des Weißen Wals

Nachmittags entlang des Adour de Gripp. Entlang der Strecke werden Markierungen versteckt: Sie kommen am Bagnet-Brunnen, am Lac d’Artigues und am Garret-Wasserfall vorbei. Zipline-Aktivität am Vertige de l’Adour. (8 bis 12 km, D+ 400m).

Sportspiele: Biathlon, Klettern/Tirolerbahn, Wurfspiele, Hindernislauf, Orientierungslauf mit Rätseln, Hütchenspiele.

Italiano :

Siete pronti a seguire le orme di Moby Dick in una caccia al tesoro a squadre, sportiva, educativa e divertente?

Il vostro equipaggio di balenieri dovrà affrontare una serie di sfide: gare, zip-line e tante altre sorprese vi aspettano sabato 25 ottobre.

Avrete il coraggio di provare?

In palio tanti premi e un premio speciale per il miglior travestimento.

Pasti inclusi nel prezzo

Avete difficoltà a formare una squadra? Nessun problema, ci occuperemo noi di reclutarvi se vi iscrivete da soli!

Caccia alla balena bianca

La « Chasse à la Baleine Blanche » è una caccia al tesoro multisportiva non competitiva che si svolge nella valle del Gripp sabato 25 ottobre dalle 9.00, organizzata dall’associazione « La baleine de Campan ».

Squadre di 4 partecipanti trascorreranno la giornata esplorando l’area intorno al fiume Adour de Gripp in una gara di orienteering, costellata di sorprese. La mattinata consisterà in attività in cui ogni squadra potrà scegliere di partecipare a giochi sportivi, giochi di abilità e/o rompicapo per ottenere punti bonus.

Dopo un pasta party, le squadre partiranno alla ricerca dei cetacei nascosti lungo l’Adour.

Data: sabato 25 ottobre

Iscrizione: dai 12 ai 99 anni, è richiesto il certificato medico. massimo 96 partecipanti.

Percorso: Mattina sul sito di Baleine Blanche

Pomeriggio lungo l’Adour de Gripp. I fari saranno nascosti lungo il percorso: si passa dalla fontana di Bagnet, dal lago di Artigues e dalla cascata di Garret. Traversata tirolese alla Vertige de l’Adour. (8-12 km, D+ 400m).

Giochi sportivi: biathlon, arrampicata/traversata tirolese, lanci, percorso a ostacoli, gara di orientamento con indovinelli, giochi di guinguette.

Espanol :

¿Estás preparado para seguir los pasos de Moby Dick en una búsqueda del tesoro por equipos, deportiva, educativa y divertida?

Tu tripulación de balleneros tendrá que superar un sinfín de retos: carreras, tirolinas y muchas otras sorpresas te esperan el sábado 25 de octubre.

¿Te atreverás a intentarlo?

Muchos premios para ganar, y un premio especial para el mejor disfraz.

Comidas incluidas en el precio

¿Te cuesta formar un equipo? No hay problema, ¡nosotros nos encargamos de reclutarte si te apuntas por tu cuenta!

Caza de la Ballena Blanca

La « Chasse à la Baleine Blanche » es una caza del tesoro polideportiva no competitiva que tendrá lugar en el valle de Gripp el sábado 25 de octubre a partir de las 9h, organizada por la asociación « La baleine de Campan ».

Equipos de 4 participantes pasarán el día explorando los alrededores del río Adour de Gripp en una carrera de orientación salpicada de sorpresas. La mañana consistirá en actividades en las que cada equipo podrá optar por participar en juegos deportivos, juegos de habilidad y/o rompecabezas para conseguir puntos extra.

Tras una fiesta de pasta, los equipos partirán en busca de los cetáceos escondidos a lo largo del Adour.

Fecha: sábado 25 de octubre

Inscripción: de 12 a 99 años, se requiere certificado médico. máximo 96 participantes.

Recorrido: Mañana en el paraje de Baleine Blanche

Tarde por el Adour de Gripp. Las balizas se esconderán a lo largo del recorrido: paso por la fuente de Bagnet, el lago de Artigues y la cascada de Garret. Tirolina en el Vertige de l’Adour. (8 a 12 km, D+ 400m).

Juegos deportivos: biatlón, escalada/tirolesa, lanzamientos, carrera de obstáculos, carrera de orientación con adivinanzas, juegos de guinguette.

