Chasse à la Balise

112 Grande Rue Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse à la Balise

Venez participer à notre chasse à la balise, organisée au profit des écoles publiques de Savigné L’Evêque. Vous avez également la possibilité de commander des pizzas venant du restaurant l’Arrosoir de Savigné l’Evêque et de les récupérer après votre effort !

Commande de pizzas jusqu’au mercredi 25 mars 23h59 !

Départ libre au parc de la mairie entre 9h30 et 11h30. Retour obligatoire avant 13h30.

3 parcours au choix:

enfant (maternelle- CP-CE1): petit parcours qui reste dans le parc.

famille: 1h max dans Savigné l’Evêque (principalement urbain donc accessible en poussette)

sportif: 2h max carte élargie dans Savigné l’Evêque ( urbain et chemins )

N’oubliez pas de prendre un chèque de 50 euros ou de nous laisser votre carte d’identité en caution du prêt du doigt électronique.Nous vous rappelons que pour la sécurité de tous, il est indispensable de respecter le code de la route et nous vous recommandons le port d’un gilet jaune. .

112 Grande Rue Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire apeecolespubliquesdesavigne72@gmail.com

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English :

Beacon hunt

L’événement Chasse à la Balise Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT72