Chasse à la Bière spéciale 2 ans de l’Auberge du Val sans Retour – Auberge du Val sans Retour Tréhorenteuc 28 juin 2025 15:00

Morbihan

Chasse à la Bière spéciale 2 ans de l’Auberge du Val sans Retour Auberge du Val sans Retour 5 rue de brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

À l’occasion de son deuxième anniversaire, l’Auberge voit les choses en grand et vous invite à vivre une expérience aussi festive qu’inédite une chasse à la bière grandeur nature façon chasse aux œufs !

Le principe ? Des bières artisanales des Alchimistes Ivres seront dissimulées un peu partout dans l’Auberge, et vous aurez un temps limité pour partir à leur recherche. Et le meilleur dans tout ça ? Chaque bouteille trouvée est une bouteille gagnée !

Et si vous souhaitez prolonger les festivités, restez pour le barbecue et le concert.

Dès 15h. Sur réservation (sur la billetterie en ligne ou par téléphone).

Condition de participation à la chasse à la bière être majeur (+18 ans). .

Auberge du Val sans Retour 5 rue de brocéliande

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

