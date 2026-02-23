Chasse à l’œuf à Breil Parc du château du Lathan Noyant-Villages

Chasse à l’œuf à Breil

Parc du château du Lathan Breil Noyant-Villages Maine-et-Loire

Chaque enfant partira à l’aventure à la recherche des œufs cachés entre les arbres et les buissons. Au fil de la promenade, chocolats et carnets jeux viendront récompenser les explorateurs en herbe, et le plus rapide d’entre eux remportera un gros œuf en chocolat !

Sur inscription jusqu’au 3 avril. .

Parc du château du Lathan Breil Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 51 14 culture@noyant-villages.fr

