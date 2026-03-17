Chasse à l’oeuf Ville-Close Concarneau
Chasse à l’oeuf Ville-Close Concarneau lundi 6 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Ville-Close Petit château Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L’union des commerçants de Concarneau organise une chasse à l’œuf au Petit château dans la Ville-Close.
Espace sécurisé pour les touts-petits (2 à 4 ans) et un autre espace pour (5 à 10 ans) avec les oeufs à échanger. .
Ville-Close Petit château Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse à l’oeuf
L’événement Chasse à l’oeuf Concarneau a été mis à jour le 2026-03-17 par OTC CCA