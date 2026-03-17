Chasse à l’oeuf Ville-Close Concarneau

Chasse à l’oeuf

Ville-Close Petit château Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

L’union des commerçants de Concarneau organise une chasse à l’œuf au Petit château dans la Ville-Close.

Espace sécurisé pour les touts-petits (2 à 4 ans) et un autre espace pour (5 à 10 ans) avec les oeufs à échanger. .

Ville-Close Petit château Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Chasse à l’oeuf

L’événement Chasse à l’oeuf Concarneau a été mis à jour le 2026-03-17 par OTC CCA