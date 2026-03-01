Chasse à l’œuf dans le potager de François Le Potager de François Mirecourt

Chasse à l’œuf dans le potager de François

Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Chasse à l’œuf dans le potager de François

Trouvez les œufs cachés Une récompense à tous les chasseurs dans l’esprit du Potager.

Deux départs 10h et 11h

Pas d’inscription le jour même.

Enfants de 0 à 11 ans 2€ par enfant (parents accompagnants gratuits).

Réservations obligatoires (places limitées) par téléphone au 06 58 64 75 94Enfants

2 .

Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 58 64 75 94 lepotager88@gmail.com

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English :

Egg hunt in François’ kitchen garden

Find the hidden eggs: a reward for all hunters in the spirit of the Potager.

Two departures: 10am and 11am

No same-day registration.

Children aged 0-11: ?2 per child (accompanying parents free).

Reservations required (places are limited) by telephone on 06 58 64 75 94

L’événement Chasse à l’œuf dans le potager de François Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-14 par OT MIRECOURT