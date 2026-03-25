Chasse à l’œuf de Bédenac

La Guinguette Bedenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

L’association Armada XVII organise une chasse à l’œuf gratuite à Bédenac, suivie d’un goûter-buvette à la Guinguette. Réservation obligatoire.

.

La Guinguette Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 65 48 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Armada XVII association is organizing a free egg hunt in Bédenac, followed by a snack bar at La Guinguette. Reservations required.

L’événement Chasse à l’œuf de Bédenac Bedenac a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge