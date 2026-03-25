Chasse à l’œuf de Bédenac Bedenac
Chasse à l’œuf de Bédenac Bedenac mardi 7 avril 2026.
Chasse à l’œuf de Bédenac
La Guinguette Bedenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
L’association Armada XVII organise une chasse à l’œuf gratuite à Bédenac, suivie d’un goûter-buvette à la Guinguette. Réservation obligatoire.
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La Guinguette Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 65 48 54
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English :
The Armada XVII association is organizing a free egg hunt in Bédenac, followed by a snack bar at La Guinguette. Reservations required.
L’événement Chasse à l’œuf de Bédenac Bedenac a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge