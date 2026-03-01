Chasse à l’oeuf éco rigolo Toul Rue de Rigny Toul

Chasse à l’oeuf éco rigolo Toul

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La Chasse à l’oeuf revient pour sa 12e édition dans les jardins de l’Hôtel de Ville ! Une matinée festive et pleine de surprises attend les enfants jusqu’à 8 ans !

Au programme chasse aux oeufs dans la roseraie, jeux en bois, parcours pour les petits, coin lecture, animations musicales, stands gourmands …

Thème 2026 Éco Rigolo

Des activités ludiques pour s’amuser tout en découvrant l’écologie.

Entrée libre Venez en famille !

Repli dans le cloître de la cathédrale et la salle des Adjudications en cas de pluie.

Plus d’informations sur le site de la ville de Toul.Enfants

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Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Chasse à l’oeuf is back for its 12th edition in the gardens of the Hôtel de Ville! A festive morning full of surprises awaits children up to the age of 8!

On the program: egg hunt in the rose garden, wooden games, children’s trail, reading corner, musical entertainment, food stalls…

2026 theme: Éco Rigolo

Fun activities to learn about ecology.

Free admission bring the whole family!

Fallback to the cathedral cloister and the Salle des Adjudications in case of rain.

More information on the Toul city website.

L’événement Chasse à l’oeuf éco rigolo Toul Toul a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES