Chasse à l’oeuf énigmatique rue du Moulin Val-de-Bride

Chasse à l’oeuf énigmatique

rue du Moulin Salle Socioculturelle Val-de-Bride Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’APE de Val de Bride a le plaisir d’inviter les enfants et leurs familles à une joyeuse chasse à l’œuf ! ¿¿ ¿

Sur inscription, pensez à réserver !Tout public

2 .

rue du Moulin Salle Socioculturelle Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 30 68 93 28 ape.valdebride@outlook.fr

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English :

The APE Val de Bride is pleased to invite children and their families to a happy egg hunt! ¿¿ ¿

Reservations required!

L’événement Chasse à l’oeuf énigmatique Val-de-Bride a été mis à jour le 2026-03-18 par OT DU PAYS SAULNOIS