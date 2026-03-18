Chasse à l’oeuf énigmatique rue du Moulin Val-de-Bride
Chasse à l’oeuf énigmatique rue du Moulin Val-de-Bride samedi 4 avril 2026.
Chasse à l’oeuf énigmatique
rue du Moulin Salle Socioculturelle Val-de-Bride Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’APE de Val de Bride a le plaisir d’inviter les enfants et leurs familles à une joyeuse chasse à l’œuf ! ¿¿ ¿
Sur inscription, pensez à réserver !Tout public
2 .
rue du Moulin Salle Socioculturelle Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 30 68 93 28 ape.valdebride@outlook.fr
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English :
The APE Val de Bride is pleased to invite children and their families to a happy egg hunt! ¿¿ ¿
Reservations required!
L’événement Chasse à l’oeuf énigmatique Val-de-Bride a été mis à jour le 2026-03-18 par OT DU PAYS SAULNOIS