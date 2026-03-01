Chasse à l’oeuf géante Saint-Nolff
Chasse à l’oeuf géante Saint-Nolff dimanche 29 mars 2026.
Chasse à l’oeuf géante
Bois de Kerboulard Saint-Nolff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La grande chasse à l’oeuf dans le bois de Kerboulard aura lieu cette année le dimanche 29 mars ! Rendez-vous à 14h30
Plus de 10 000 oeufs cachés dans le bois !
Et pour la 20ème édition, l’Amicale Laïque de l’école Lucien Paye, organisatrice de l’évènement, a vu les choses en grand et propose un 1er lot exceptionnel un Pass Famille pour le Futuroscope !
Tous à vos paniers !
Gratuit pour les petits. 3 euros à partir de 6 ans. .
Bois de Kerboulard Saint-Nolff 56250 Morbihan Bretagne
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L’événement Chasse à l’oeuf géante Saint-Nolff a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT 56