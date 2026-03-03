Chasse à l’œuf Hendaye

Chasse à l’œuf

Quartier Dongoxenia Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette journée se déroulera en 3 temps!

– De 10h à 12h: café citoyen (présence des élus) une Chasse à l’œuf gratuite de 11h à 12h et des lectures animées avec Sophie du pole Pôle Culture-Festivités avec une remise des œufs en chocolat à la fin de la chasse à l’œuf (chocolats qui sont offerts par Hendaye Tourisme)

– à partir de midi un repas de quartier ouvert à tous sera proposé! Le thème du repas ainsi que le prix n’est pas encore défini

– de 14h30 à 16h: des animations familiales gratuites en partenariat avec les animateurs de l’AJCH (assemblée des jeunes citoyens hendayais) seront proposées pour tous les âges de 0 à 17 ans en présence des parents, grands parents etc…

Pour les 3 temps de la journée (Chasse à l’œuf/repas/animations familiales), il faudra vous inscrire en appelant directement au 05 59 20 37 63 ou en passant directement au Centre social Denentzat !! .

Quartier Dongoxenia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

