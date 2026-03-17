Chasse à l’oeuf Espace nautique Lanvéoc

Chasse à l’oeuf

Espace nautique 495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Pour les enfants de 3 à 12 ans -Inscriptions de 14 h 00 à 15 h 00—départ de la chasse à 15 h 00 goûter offert. Un œuf d’or et un œuf d’argent à trouver dans chacune des trois catégories petits moyens grands. Le ramassage est limité à 6 œufs par enfants. Prévoir des bottes et un panier (ou une boîte à œufs) pour éviter de casser les œufs.

Tous les participants recevront des chocolats de Pâques au retour– Après la chasse pendant le goûter, super atelier coloriage sur le thème de Pâques.

Pour la première fois un concours de chapeaux de Pâques aura lieu. Il s’agit d’un concours, ouvert à tous les parents, qui consiste à créer et décorer un chapeau aux couleurs de Pâques et du printemps. C’est une tradition très britannique qui est encore peu connue en France. .

Espace nautique 495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 45 64 03 41

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English : Chasse à l’oeuf

L’événement Chasse à l’oeuf Lanvéoc a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime