CHASSE À L’OEUF

PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Vivez la magie de Pâques avec une grande chasse aux œufs dans le parc municipal de Launac !

Le lundi 6 avril à partir de 17h, les enfants jusqu’à 11 ans sont invités à partir à la recherche de délicieux trésors chocolatés dans un cadre verdoyant et convivial. Entre rires et excitation, cette tradition incontournable promet un moment de partage en famille. Préparez vos paniers et rejoignez nous pour un après-midi festif placé sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur. .

PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

Experience the magic of Easter with an egg hunt in Launac’s municipal park!

L’événement CHASSE À L’OEUF Launac a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE