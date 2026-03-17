Chasse à l’oeuf

Château de Montmirail Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Activité pour les enfants accompagnés d’un adulte Pour une meilleure compréhension de l’activité, l’équipe du château recommande que l’enfant sache lire.

Ce printemps, le parc du château de Montmirail se transforme en un véritable terrain d’aventure ! Le lapin de Pâques, malin comme tout, nous a déposé des œufs en chocolat pour vous… mais pas si vite ! Pour les trouver, il faudra résoudre les énigmes qu’il a laissées derrière lui.

Petits et grands détectives, préparez-vous ! Sous les arbres centenaires, derrière les haies et peut-être même sur la grande esplanade, des indices mystérieux attendent d’être déchiffrés.

Saurez-vous trouver les réponses ?

Alors, enfilez vos bottes, armez-vous de votre meilleur sourire, et rejoignez-nous pour ces journées pleines de gourmandises, de rires et d’énigmes ! Prêts à relever le défi ? À vos paniers !

Durée variable pas d’horaires fixes. Sans réservation. Départ en chasse depuis la boutique du château. chasse en extérieur, prévoir une tenue appropriée. Enfant 5€ tarif par chasseur Gratuit pour les adultes accompagnants .

Château de Montmirail Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Chasse à l’oeuf Montmirail a été mis à jour le 2026-03-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude