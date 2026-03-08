Chasse à l’oeuf Espace Raphalen Plonéour-Lanvern
Chasse à l’oeuf Espace Raphalen Plonéour-Lanvern lundi 6 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Retrouvez notre traditionnelle chasse à l’œuf le lundi de Pâques, venez nombreux !
Organisé par le Comité d’animation de Plonéour-Lanvern .
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 96 92 91
