Chasse à l’oeuf Espace Raphalen Plonéour-Lanvern

Chasse à l’oeuf

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Retrouvez notre traditionnelle chasse à l’œuf le lundi de Pâques, venez nombreux !

Organisé par le Comité d’animation de Plonéour-Lanvern .

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 96 92 91

