Chasse à l’oeuf

Espace du Tarun Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Conseil Municipal des Jeunes organise de 11h à 13h sa traditionnelle chasse à l’œuf le jour de Pâques. N’hésitez pas à venir les rejoindre pour passer un moment convivial ! .

Espace du Tarun Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 18 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse à l’oeuf Plumelin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE