Chasse à l’oeuf Plumelin
Chasse à l’oeuf Plumelin dimanche 5 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Espace du Tarun Plumelin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Conseil Municipal des Jeunes organise de 11h à 13h sa traditionnelle chasse à l’œuf le jour de Pâques. N’hésitez pas à venir les rejoindre pour passer un moment convivial ! .
Espace du Tarun Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 18 67
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English :
L’événement Chasse à l’oeuf Plumelin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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