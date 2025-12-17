Chasse à l’oeuf Stade de foot Pont-l’Abbé
Chasse à l’oeuf Stade de foot Pont-l’Abbé dimanche 5 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Stade de foot 17 Rue du Stade Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Organisé par le Comité d’animation de Pont-l’Abbé, partez à la recherche des œufs de Pâques en famille autour du stade de football. .
Stade de foot 17 Rue du Stade Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62
