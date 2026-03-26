Chasse à l’oeuf

Jardin de la maison de retraite Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs, organisé par le comité des fêtes, dès 15h. .

Jardin de la maison de retraite Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

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English :

L’événement Chasse à l’oeuf Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE