Chasse à l’oeuf

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Les inscriptions sont ouvertes !

La Ville de Saint-Pierre-du-Mont est ravie de convier les enfants âgés de 3 à 10 ans, scolarisés ou domiciliés sur la commune, à une chasse à l’œuf le lundi de Pâques, 6 avril 2026, à partir de 11h00.

Le rendez-vous est donné sur le parking de la salle de Bastarot à Ménasse.

Important l’accès à cette joyeuse quête est gratuit mais uniquement sur inscription, avec une date limite fixée au jeudi 2 avril 2026 ! .

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 53 87 comvieasso@saintpierredumont.fr

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English : Chasse à l’oeuf

L’événement Chasse à l’oeuf Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan