Chasse à l’oeuf Rue des Haras Scaër

Chasse à l’oeuf

Rue des Haras Grand Champ Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Destinée aux enfants de 2 à 12 ans. Chaque enfant inscrit repartira avec des friandises, même s’il n’en a pas trouvé.

Une maquilleuse sera présente sur place pour proposer des maquillages festifs et les crêpières proposeront de délicieuses crêpes sucrées. .

Rue des Haras Grand Champ Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 16 33 32 47

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English : Chasse à l’oeuf

L’événement Chasse à l’oeuf Scaër a été mis à jour le 2026-03-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS