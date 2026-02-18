Chasse à l’oeuf Rue des Haras Scaër
Chasse à l’oeuf Rue des Haras Scaër samedi 4 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Rue des Haras Grand Champ Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Destinée aux enfants de 2 à 12 ans. Chaque enfant inscrit repartira avec des friandises, même s’il n’en a pas trouvé.
Une maquilleuse sera présente sur place pour proposer des maquillages festifs et les crêpières proposeront de délicieuses crêpes sucrées. .
Rue des Haras Grand Champ Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 16 33 32 47
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English : Chasse à l’oeuf
L’événement Chasse à l’oeuf Scaër a été mis à jour le 2026-03-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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