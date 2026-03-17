Chasse à l’oeuf

Place de l’Eglise Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-06

départ à 14h30 . Fléchage du site de la chasse à l’œuf depuis l’église .

Place de l’Eglise Tourch 29140 Finistère Bretagne

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English : Chasse à l’oeuf

L’événement Chasse à l’oeuf Tourch a été mis à jour le 2026-03-17 par OTC CCA