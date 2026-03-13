Chasse à l’œuf ! Tréflaouénan
Chasse à l’œuf ! Tréflaouénan dimanche 5 avril 2026.
Chasse à l’œuf !
Bourg Tréflaouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Trefla’animation vous convie à sa chasse aux œufs !
Jusqu’à 12 ans, sur inscription par mail ou téléphone (précisez l’âge de l’enfant).
Un pot sera offert aux parents.
Inscriptions jusqu’au 27 mars. .
Bourg Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 6 21 71 44 62
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English : Chasse à l’œuf !
L’événement Chasse à l’œuf ! Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX