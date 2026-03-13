Chasse à l’œuf !

Bourg Tréflaouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Trefla’animation vous convie à sa chasse aux œufs !

Jusqu’à 12 ans, sur inscription par mail ou téléphone (précisez l’âge de l’enfant).

Un pot sera offert aux parents.

Inscriptions jusqu’au 27 mars. .

Bourg Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 6 21 71 44 62

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English : Chasse à l’œuf !

L’événement Chasse à l’œuf ! Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX