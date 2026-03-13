Chasse à l’oeuf

Saint-Philibert Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 13:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs offerte pour les enfants de moins de 11 ans, organisée par le comité des fêtes de Saint-Philibert.

Tombola divers chocolats à gagner. .

Saint-Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 74 90 22 11

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English :

L’événement Chasse à l’oeuf Trégunc a été mis à jour le 2026-03-13 par OTC CCA