Chasse à l’oeuf Trégunc
Chasse à l’oeuf Trégunc dimanche 5 avril 2026.
Chasse à l’oeuf
Saint-Philibert Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs offerte pour les enfants de moins de 11 ans, organisée par le comité des fêtes de Saint-Philibert.
Tombola divers chocolats à gagner. .
Saint-Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 74 90 22 11
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English :
L’événement Chasse à l’oeuf Trégunc a été mis à jour le 2026-03-13 par OTC CCA