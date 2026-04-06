Wimereux

Chasse à l’oeuf

Jardins de la Baie Saint Jean Rue Saint Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Dans le cadre des fêtes de pâques, la municipalité organise pour les tous petits une chasse à l’oeuf.

10h-11h30 Jardins Baie Saint-Jean

2 groupes jusque 5 ans et de 6 à 10 ans.

5 oeufs trouvés = un paquet d’œufs en chocolat.

Gratuit

Rens. Service Animations 03 21 99 85 85 .

Jardins de la Baie Saint Jean Rue Saint Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Chasse à l’oeuf Wimereux a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale