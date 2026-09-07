Chasse au livre : le mystère de la Reine, Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère, Vic-sur-Cère

Informations pratiques

Chasse au livre : le mystère de la Reine Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère Cantal

Prévoir un stylo et des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Cette chasse au livre vous invite à une grande aventure mêlant Histoire et mystère. Inspirée d’un épisode méconnu du passé, cette édition vous plongera sur les traces de la reine Ranavalo III, dernière souveraine de Madagascar, à Vic-sur-Cère au début du siècle dernier. Avant de quitter Vic-sur-Cère, la reine aurait laissé derrière elle un grand secret… un précieux témoignage de son histoire, qu’elle aurait cachée quelque part dans la ville. Pour brouiller les pistes, elle aurait déchiré une page de son carnet et laisser s’envoler les fragments concernant l’indice crucial permettant de résoudre son mystère.

Les participants devront résoudre une série d’énigmes disséminées à travers la ville accompagnés du grand détective Alphonse Poireau. À chaque étape, une rencontre avec un personnage emblématique de Vic-sur-Cère leur permettra de progresser dans leur enquête en leur fournissant des indices.

A vous de jouer !

Cette aventure vous permettra de découvrir Vic-sur-Cère au temps de la Belle Epoque au travers de personnages illustres et de l’architecture “Art Nouveau” et ”Art Déco” tout en vous amusant !

Tout public. Parcours : 2,4 km. Durée : 2h30. Gratuit.

De nombreux livres à gagner !

Plaquettes à retirer à la Médiathèque, la Mairie, le Camping et dans certains commerces vicois.

Organisée et conçue par la Médiathèque municipale avec le soutien de personnes bénévoles dans le cadre des journées du Patrimoine.

ATTENTION : Si vous faites la chasse au livre pendant les journées du patrimoine, merci de vous assurer de pouvoir venir récupérer les lots sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque municipale le samedi matin de 10h à 12h30

Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère 5 avenue Murat Sistrières 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471620099 https://vicsurcere.fr/ https://www.facebook.com/mediathequevicsurcere/

Cette chasse au livre vous invite à une grande aventure mêlant Histoire et mystère. Inspirée d’un épisode méconnu du passé, cette édition vous plongera sur les traces de la reine Ranavalo III, de à …

Mairie de Vic-sur-Cère