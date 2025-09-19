Chasse au livre : le mystère de la Reine Office de tourisme à Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère

Chasse au livre : le mystère de la Reine 19 – 21 septembre Office de tourisme à Vic-sur-Cère Cantal

Prévoir un stylo et des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T18:45:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette chasse au livre vous invite à une grande aventure mêlant Histoire et mystère. Inspirée d’un épisode méconnu du passé, cette édition vous plongera sur les traces de la reine Ranavalo III, dernière souveraine de Madagascar, à Vic-sur-Cère au début du siècle dernier. Avant de quitter Vic-sur-Cère, la reine aurait laissé derrière elle un grand secret… un précieux témoignage de son histoire, qu’elle aurait cachée quelque part dans la ville. Pour brouiller les pistes, elle aurait déchiré une page de son carnet et laisser s’envoler les fragments concernant l’indice crucial permettant de résoudre son mystère.

Les participants devront résoudre une série d’énigmes disséminées à travers la ville accompagnés du grand détective Alphonse Poireau. À chaque étape, une rencontre avec un personnage emblématique de Vic-sur-Cère leur permettra de progresser dans leur enquête en leur fournissant des indices.

A vous de jouer !

Cette aventure vous permettra de découvrir Vic-sur-Cère au temps de la Belle Epoque au travers de personnages illustres et de l’architecture “Art Nouveau” et ”Art Déco” tout en vous amusant !

Tout public. Parcours : 2,4 km. Durée : 2h30. Gratuit.

De nombreux livres à gagner !

Plaquettes à retirer à la Médiathèque, la Mairie, le Camping et dans certains commerces vicois.

Organisée et conçue par la Médiathèque municipale avec le soutien de personnes bénévoles dans le cadre des journées du Patrimoine.

ATTENTION : Si vous faites la chasse au livre les 19 (journée) et 20 septembre (matin), merci de vous assurer de pouvoir venir les récupérer sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque municipale. Pour ceux et celles qui la réaliseront le 20 septembre (A.M.) et le 21 septembre, les lots seront à retirer à la Chapelle du Calvaire le dimanche 21 septembre entre 14h et 17h.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Vic-sur-Cère