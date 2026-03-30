CHASSE AU OEUFS AU ZOO AFRICAN SAFARI ZOO AFRICAN SAFARI Plaisance-du-Touch

CHASSE AU OEUFS AU ZOO AFRICAN SAFARI

ZOO AFRICAN SAFARI 41 Rue des Landes Plaisance-du-Touch Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le zoo African Safari organise sa grande chasse aux œufs de Pâques avec une nouveauté exceptionnelle 3 œufs d’or cachés dans les guides de visite offriront aux plus chanceux une expérience VIP Soigneur d’un jour pour découvrir les coulisses du parc et s’occuper des animaux aux c

C’est LA grande nouveauté 2026 qui promet de faire des heureux. Pendant trois jours, trois œufs d’or seront dissimulés dans certains guides de visite, distribués à l’entrée du parc. Les visiteurs qui auront la chance de tomber dessus remporteront une expérience VIP Soigneur d’un jour , d’une valeur de 150€.

Pendant 3 jours, le parc sera un lieu pour jouer et chercher les œufs cachés dans le parc à pied. Pendant trois jours, les familles deviennent détectives et parcourent le parc à pied transformé en terrain de jeu géant. Indices, énigmes et œufs cachés guideront les visiteurs à travers les différents espaces du parc pour résoudre le mystère de Pâques.

Et pour récompenser les enquêteurs en herbe distribution gratuite de chocolats de 14h à 17h à la mini-ferme. 22 .

ZOO AFRICAN SAFARI 41 Rue des Landes Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The African Safari zoo is organizing its Easter egg hunt with an exceptional new feature: 3 golden eggs hidden in the visitors’ guides will offer the luckiest visitors a VIP Soigneur for a day experience to discover behind-the-scenes of the park and look after the animals at the heart of the zoo

L’événement CHASSE AU OEUFS AU ZOO AFRICAN SAFARI Plaisance-du-Touch a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE