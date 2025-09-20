Chasse au patrimoine ! Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous aux Bains de la Reine pour récupérer des indices et c’est parti pour la chasse au patrimoine ! Parviendrez-vous à trouver les détails cachés de Guémené ?

Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Musée Les Bains de la Reine 5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff

Propre au Moyen Age ? Tous au bain !

Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise réputation concernant l’hygiène et les soins du corps, on parle d’une société crasseuse à l’hygiène douteuse ! La réalité est tout autre ! Depuis l’Antiquité, on connait les « bains », les « étuves » et les latrines.

« Les Bains de la Reine » à Guémené-sur-Scorff, étuve médiévale construite vers 1380 par les Jean Ier de Rohan présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Cet aménagement privé placé au sein d’une scénographie dédiée à l’hygiène et à la cosmétique au Moyen Âge vous réconciliera avec ces idées reçues.

Le plus : le circuit pédestre permettant de découvrir les vestiges restaurés du château et un film sur l’hygiène des villes, domestique et les soins du corps au Moyen Âge (durée : 15 min) Entrée gratuite, Parking, WC, accès PMR, borne malentendant, Wifi

