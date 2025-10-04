Chasse au ticket d’or dans la bibliothèque Centre social et culturel Robert Doisneau Biars-sur-Cère

A partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Toute la journée, tentez de retrouver le ticket d’or dans la bibliothèque !

Saurez-vous résoudre les énigmes pour y parvenir ?

Centre social et culturel Robert Doisneau 94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie 05 65 38 03 79 https://mediathequebiars.cauvaldor.fr Parking

Quentin Blake