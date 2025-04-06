Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Chasse au trésor 7-12 ans Le village enseveli

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

de 6 à 18 ans.

Début : Vendredi 2025-04-06

fin : 2025-05-04

2025-04-06 2025-05-05 2025-07-01 2025-09-01

Une animation pour découvrir la Maison éco-paysanne et l’architecture oléronaise, tout en s’amusant !

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English :

A fun way to discover the Maison éco-paysanne and Oléron architecture!

German :

Eine Animation, um das Öko-Bauernhaus und die Architektur von Oleron auf spielerische Weise zu entdecken!

Italiano :

Un modo divertente per scoprire la Maison éco-paysanne e l’architettura di Oléron!

Espanol :

Una forma divertida de descubrir la Maison éco-paysanne y la arquitectura de Oléron

