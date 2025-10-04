Chasse au trésor « À la découverte de la médiathèque » Médiathèque de Cluses Cluses

Chasse au trésor « À la découverte de la médiathèque » Samedi 4 octobre, 11h00, 15h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Un jeu de piste à travers la médiathèque pour mieux la découvrir et la connaître en s’amusant !

À partir de 5 ans

Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 97 63 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@cluses.fr »}]

