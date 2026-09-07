Chasse au trésor à la Distillerie de Fonds-Préville_Rhum J.M, Distillerie de Fonds-Préville_Rhum J.M, Macouba

Informations pratiques

Chasse au trésor à la Distillerie de Fonds-Préville_Rhum J.M 19 et 20 septembre Distillerie de Fonds-Préville_Rhum J.M Martinique

Nombre de places limitées et réservées aux personnes majeures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Testez vos connaissances sur le rhum et la distillerie en participant à une chasse au trésor.

Evènement sur inscription et payant

Distillerie de Fonds-Préville_Rhum J.M Fond Préville, Macouba Macouba 97218 Martinique Martinique +596596789255 http://www.rhum-jm.com https://www.facebook.com/rhumjm.fr;https://www.instagram.com/rhumjmofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SCZ »}] Au pied de la montagne Pelée, prospère une nature luxuriante bordée par deux rivières : Roches et Macouba. A la fin du 18ème siècle, Antoine Leroux-Préville acquiert un domaine de 164 hectares en ce lieu enchanteur pour y créer une sucrerie. Il lui donne le nom de ‘Fonds-Préville’.

Un siècle plus tard, en 1845, le domaine est racheté par Jean-Marie Martin qui donne une nouvelle impulsion à la sucrerie en la transformant en distillerie. Expédiés vers Saint-Pierre, les rhums aux initiales ‘J.M’ connaissent un succès croissant.

Quelques années plus tard, en 1912, la distillerie est rachetée par la famille Crassous de Médeuil. Les deux domaines (Fonds-Préville et Bellevue) sont alors réunis pour en composer un seul, de 400 hectares. Des améliorations majeures sont apportées, qui contribuent à donner au rhum J.M sa renommée.

En 2002, l’entreprise familiale martiniquaise G.B.H rachète la distillerie. Quelques années plus tard, le groupe entreprend une modernisation complète du site pour en faire une distillerie modèle, joyau d’intelligence et d’harmonie avec la nature. Parking à l’entrée

Places PMR

Bornes de rechargement pour véhicules électriques

Testez vos connaissances sur le rhum et la distillerie en participant à une chasse au trésor.

©Romain Cruse